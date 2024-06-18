Режиссёр Тимур Хван: Фильм «Командир» о захвате автобуса с детьми в Орджоникидзе

Награду в номинации «Вместе с народом – служение во благо» на Всероссийской премии добрых дел «Сможем вместе победить» получил, среди многих других деятелей искусства, и режиссёр фильма «Командир» Тимур Хван.
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