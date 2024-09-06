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Вечерний Новосибирск

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Самолет «Уральских авиалиний» начали разбирать в поле под Новосибирском

Самолет «Уральских авиалиний» начали разбирать в поле под Новосибирском

В четверг, 5 сентября, в мессенджерах жителей Убинского района появились снимки с поля возле села Московка, того самого, где 12 сентября 2923 года совершил аварийную посадку пассажирский самолет авиакомпании «Уральские авиалинии».

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