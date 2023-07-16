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В Роскачестве призвали не портить имущество при борьбе с шумными соседями

В Роскачестве призвали не портить имущество при борьбе с шумными соседями

Эксперты Роскачества предупредили, что при борьбе с шумными соседями не стоит переходить некоторые границы.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Еще бы та полиция приезжала.... НЕ ЕДУТ, И ВСЕ!! То ли сами не хотят работать. то ли приказ такой - не реагировать на вызовы граждан. Ездят только, если что касается властей. И ВСЕ! Полиция - не народная милиция. Полиция - для властей, а не для людей.... Полицейских вообще даже по городу нигде не видно. Ни днем, ни вечером, гни ночью... Ходят наверняка в гражданском, чтобы  люди не приставали: &quot;А КУДА ВЫ ДЕНУЛИСЬ, ГОСПОДА ПОЛИЦАИ?!! ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТЕ?!!&quot;...
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