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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сборная России планирует ночью вылететь из Вьетнама после отмены матча с Таиландом из-за тайфуна: «Ближе к позднему вечеру ветер должен утихнуть, наш рейс планируется вовремя»

Ранее стало известно, что товарищеский матч между сборными России и Таиланда отменен из-за непогоды. Игра должна была пройти сегодня в Ханое в 16:00 по московскому времени.

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