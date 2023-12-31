Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 22

109 человек пострадали, 25 из них перевезут в федеральные клиникиКоличество погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 22, еще 109 человек пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.