Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 22

109 человек пострадали, 25 из них перевезут в федеральные клиникиКоличество погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 22, еще 109 человек пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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