Мигранты из Таджикистана массово уезжают из РФ после теракта в «Крокусе»

Silver Kont

Если это не фейк, то понятен бздёж главных ишаков точикистона- возможен очередной бунт толпы ишаков, оставшихся без источников дохода... Сейчас главный бесхвостый ишак рахмон ринется в Москву, требуя прекратить проверки черножопых мразей на законность пребывания в России...