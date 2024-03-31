(побежали мрази, страшно стало, неуютно) В министерстве труда Таджикистана рассчитывают, что отъезд мигрантов из РФ может быть временным Министерство труда, миграции и занятости граждан Таджикистана отмечает отток трудовых мигрантов из России.
Мигранты из Таджикистана массово уезжают из РФ после теракта в «Крокусе»
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Свежо предание.
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7 час.
Миша Потапов
Брехня очередная.
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2 час.
Silver Kont
Если это не фейк, то понятен бздёж главных ишаков точикистона- возможен очередной бунт толпы ишаков, оставшихся без источников дохода... Сейчас главный бесхвостый ишак рахмон ринется в Москву, требуя прекратить проверки черножопых мразей на законность пребывания в России...
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1 час.
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