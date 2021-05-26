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Проявления пленки

Проявления пленки

После утечки нефти из трубопровода компании «Лукойл» на реке Колва нефтяная пленка растянулась на сотни километров и осела на дне, загрязнив донные отложения и погубив бентос (совокупность организмов, обитающих на грунте и в грунте дна водоемов.

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