Проявления пленки

После утечки нефти из трубопровода компании «Лукойл» на реке Колва нефтяная пленка растянулась на сотни километров и осела на дне, загрязнив донные отложения и погубив бентос (совокупность организмов, обитающих на грунте и в грунте дна водоемов.
После утечки нефти из трубопровода компании «Лукойл» на реке Колва нефтяная пленка растянулась на сотни километров и осела на дне, загрязнив донные отложения и погубив бентос (совокупность организмов, обитающих на грунте и в грунте дна водоемов.
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