Кремлёвско-русский словарь: “финансовое благополучие”, “бедность” и другие термины

Россия — страна двух миров: богатые и бедные Кремлёвско-русский словарь. Авторские права на карикатуру принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Не успели дорогие россияне отойти от сказанного Путиным 18 декабря 2023.
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