Дилдорама — новое имя победителя жилищной "лотереи". Или Тахмина: продолжение

Или мы победим этнические диаспоры или они победят нас - третьего не дано!Всем давно понятно, что этнические диаспоры это настоящие ОПГ, организованные по этническому принципу.

Сергей Киселев

ИМЕННО ТАК! Обьединяйтесь, НЕ ДАВАЙТЕ СПУСКА, пишите в сетях, Бастрыкину! Не сгибайтесь - иначе так и будете стоять в "позе зю"! А Ваши- Наши ДЕТИ?