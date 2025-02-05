Русский компас Фото: Олег Рукавицын (архив). Два года как гражданка России, и уже с новенькой квартирой под Москвой.
Дилдорама — новое имя победителя жилищной "лотереи". Или Тахмина: продолжение
Комментарии
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СМ
Саидбег Магомеднабиев
Коррупцией пронизана вся страна!
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22 час.
АС
Александр Сысоев
Или мы победим этнические диаспоры или они победят нас - третьего не дано!Всем давно понятно, что этнические диаспоры это настоящие ОПГ, организованные по этническому принципу.
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21 час.
Сергей Киселев
ИМЕННО ТАК! Обьединяйтесь, НЕ ДАВАЙТЕ СПУСКА, пишите в сетях, Бастрыкину! Не сгибайтесь - иначе так и будете стоять в "позе зю"! А Ваши- Наши ДЕТИ?
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18 час.
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