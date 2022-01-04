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В России за сутки выявили 15 903 случая заражения коронавирусом нового типа

В России за сутки выявили 15 903 случая заражения коронавирусом нового типа

За минувшие сутки в России выявили 15 903 случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили журналистам во вторник, 4 января, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

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