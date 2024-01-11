В Салехарде на заправке кончилось топливо

Жители Салехарда массово жалуются, что не могут заправить свои автомобили на заправках Роснефти. Как рассказали агентству «Север-Пресс» на горячей линии АЗС «Роснефти», проблема связана с тем, что на одной заправке совсем закончился АИ-92, на другой — подходит к концу.