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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ламело Болл набрал 16 очков, 6 подборов и 6 передач в предсезонном матче с «Оклахомой»

Ламело Болл набрал 16 очков, 6 подборов и 6 передач в предсезонном матче с «Оклахомой»

Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл помог команде добиться победы над «Оклахомой» (117:115) в предсезонном матче.

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