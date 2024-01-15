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Военное обозрение

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Российский сенатор: В конечном счете Западу придется признать очевидное в вопросе урегулирования на Украине

Российский сенатор: В конечном счете Западу придется признать очевидное в вопросе урегулирования на Украине

На Западе начали признавать самоочевидные вещи - необходимость привлечения России к мирному урегулированию украинского кризиса, отметил сенатор Алексей Пушков.

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