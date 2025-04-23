Штурмовик Лавина: штурмовики с боем ворвались в курское село Горналь

Русские бойцы зашли в населенный пункт с нескольких направлений.Российские штурмовые группы совместно с разведчиками 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север", выбивают противника из села Горналь, рассказал РИА Новости командир разведки с позывным Лавина.
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