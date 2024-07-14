Учёные обнаружили новый ген, который повышает риск развития аутоиммунных заболеваний щитовидной железы

Ученые из генетики deCODE опубликовали исследование в научном журнале Nature Communications, в котором сравнили более 110 тысяч пациентов с аутоиммунным тиреоидитом (АИТ) из Исландии, Финляндии, Великобритании и США с 1,1 миллионом контрольной группы.