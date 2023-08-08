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Фарерский «КИ Клаксвик», выбивший «Ференцварош» Черчесова и чемпиона Швеции, обыграл «Мольде» в матче 3-го раунда квалификации ЛЧ

Фарерский «КИ Клаксвик», выбивший «Ференцварош» Черчесова и чемпиона Швеции, обыграл «Мольде» в матче 3-го раунда квалификации ЛЧ

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «КИ Клаксвик» дома обыграл норвежский «Мольде» со счетом 2:1.

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