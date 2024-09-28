Ethereum вырос на 10% за последние 10 дней

Стоимость Ethereum выросла на 2,82%, а текущие цены колеблются около $2700. За последние десять дней криптовалюта испытала кумулятивный рост на 10%, что свидетельствует об изменении ее вялых показателей с августа.
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