«Украина — это средство, а не цель». В Испании заподозрили Путина и Трампа в совместном намерении ослабить Европу

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин довольно быстро пришли к взаимопониманию по вопросу Украины, однако, это не все, что объединило двух лидеров в альянс, который в «трансатлантическом сообществе» многих от неожиданности шокировал.
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