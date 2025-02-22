Разве ислам женская религия? О провокационных выходках ДУМ РФ

На днях в сети Интернет разыгрался скандал вокруг первого заместителя муфтия Духовного управления мусульман России Дамира Мухетдинова, который зачем-то в своём рабочем кабинете повесил «для украшения» две картины, оскорбляющие русских.
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