Разве ислам женская религия? О провокационных выходках ДУМ РФ

Страна и люди

На днях в сети Интернет разыгрался скандал вокруг первого заместителя муфтия Духовного управления мусульман России Дамира Мухетдинова, который зачем-то в своём рабочем кабинете повесил «для украшения» две картины, оскорбляющие русских.