В администрации главы киевского режима Зеленского осознали весь масштаб эскалационной авантюры. Об этом со ссылкой на источник на Банковой пишет телеграм-канал «Резидент».
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