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Происшествия

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Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) поздравили воспитанников подшефного детского центра «Берегиня» с Днем знаний

Сегодня сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) традиционно приняли участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Центре содействия семейному воспитанию «Берегиня» в Якутске.

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