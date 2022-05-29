Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова Шольца о многополярности мира плагиатом

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала плагиатом заявления канцлера Германии Олафа Шольца о многополярности мира плагиатом, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на Telegram-канал Захаровой.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала плагиатом заявления канцлера Германии Олафа Шольца о многополярности мира плагиатом, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на Telegram-канал Захаровой.
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