The Moscow Post

392 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Кудровец
    Мишустин сильный Премьер, Медведев не справился бы с нынешними проблемами.Большая перемена:...
  • Вячеслав Денисов
    Уж если наша прокуратура крышует игорный бизнес в Москве, бандюганов в Краснодарском крае, то с чего бы полиции остав...Интим на погонах:...
  • Павел К
    ...ходЮт слухи тут и там, а беззубые старухи их разносят по умам...Большая перемена:...

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова Шольца о многополярности мира плагиатом

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова Шольца о многополярности мира плагиатом

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала плагиатом заявления канцлера Германии Олафа Шольца о многополярности мира плагиатом, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на Telegram-канал Захаровой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх