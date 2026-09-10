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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Блокс об отказе в матче с Хачановым: «Мне было настолько плохо, что я ждал, когда он сделает брейк»

Александр Блокс прокомментировал отказ в матче с Кареном Хачановым на US Open . Бельгиец снялся по ходу четвертьфинала US Open, уступая 2:6, 5:7, 2:3.

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