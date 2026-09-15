Преображение Голдобина - как это произошло? Тренер СКА Ларионов уложился в несколько слов

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что результативность нападающего петербургской команды Николая Голдобина улучшилась потому, что он стал выполнять требования тренерского штаба.
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