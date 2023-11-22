В Новосибирской области отремонтировали мосты через реки Шарап и Ирмень

Ремонт мостов стал возможен благодаря национальному проекту.В Ордынском районе Новосибирской области благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные дороги" смогли отремонтировали мосты через реки Шарап и Ирмень.
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