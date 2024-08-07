Железнодорожники грустят из-за модернизации статистики. Приведённый грузооборот ОАО «РЖД» — что с ним произошло?

В экономике железнодорожного транспорта есть такой показатель, как приведённый грузооборот (или приведённая работа), который существует для того, чтобы комплексно оценить совокупную работу по перевозке и грузов, и пассажиров.
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