В Италии 19-летняя туристка дважды стала жертвой изнасилования

В Италии 19-летняя туристка из Испании заявила, что ее дважды изнасиловали за несколько часов, пишет газета Il Fatto Quotidiano.
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