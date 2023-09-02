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Чемпионат мира по баскетболу-2023. Сербия сыграет с Доминиканской Республикой, Испания встретится с Канадой и другие матчи

В воскресенье, 3 сентября, на Филиппинах, в Японии и Индонезии пройдут решающие матчи второго раунда чемпионата мира по баскетболу-2023.

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