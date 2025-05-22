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Собянин: Еще один БПЛА сбит на подлете к Москве силами ПВО Минобороны

Собянин: Еще один БПЛА сбит на подлете к Москве силами ПВО Минобороны

Налёт на русскую столицу продолжается.Украинские националисты продолжают налёт боевых дронов на Москву.

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