Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель крайизбиркома обсудили предварительные итоги выборов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель крайизбиркома обсудили предварительные итоги выборовНа Кубани завершилось голосование сразу по 67 избирательным кампаниям.
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