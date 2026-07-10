В Липецке работает выставка «Липецкие узоры»

В Липецком областном краеведческом музее работает выставка «Липецкие узоры». Проект приурочен сразу к двум знаменательным датам: 90-летию заслуженного художника России Марфы Федоровны Синёвой и 55-летию цеха художественной росписи, на базе которого начала работу фабрика «Липецкие узоры».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии