В Липецке работает выставка «Липецкие узоры»

В Липецком областном краеведческом музее работает выставка «Липецкие узоры». Проект приурочен сразу к двум знаменательным датам: 90-летию заслуженного художника России Марфы Федоровны Синёвой и 55-летию цеха художественной росписи, на базе которого начала работу фабрика «Липецкие узоры».