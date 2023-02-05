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Политолог Марков после американской атаки на китайский аэростат-разведчик назвал ВВС США «варварами», а Байдена — «врагом мира»

Политолог Марков после американской атаки на китайский аэростат-разведчик назвал ВВС США «варварами», а Байдена — «врагом мира»

Российский политолог Сергей Марков после американской атаки на китайский разведывательный аэростат назвал ВВС Соединенных Штатов «варварами», а главу Белого дома Джо Байдена — «врагом мира».

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