В США сообщили о финальном этапе соглашения по установлению мира в Газе

Как подчеркивают политологи, от этого документа зависит слишком многое: и то, в каком русле будут развиваться отношения Израиля с Ираном, и останется ли Биньямин Нетаньяху на своем посту, и какой будет внутриполитическая обстановка в ИзраилеВ США заявили о готовности соглашения по прекращению огня в Газе.
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