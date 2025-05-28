Житель Бийска украл одежду в торговом центре, но забыл паспорт на месте преступления

В Бийске Алтайского края суд признал местного жителя виновным в краже из торгового центра, однако история преступления оказалась столь нелепой, что, пожалуй, заслуживает экранизации в жанре криминальной комедии.
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