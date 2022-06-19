Россия может занять место США на китайском рынке нефти

Нехватка нефти в США мотивирует американский Конгресс запретить ее поставки в Китай. Если такое решение будет принято двумя палатами конгресса и одобрено президентом, это поможет улучшить ситуацию со стоимостью бензина в США, сообщает «Прайм».
Нехватка нефти в США мотивирует американский Конгресс запретить ее поставки в Китай. Если такое решение будет принято двумя палатами конгресса и одобрено президентом, это поможет улучшить ситуацию со стоимостью бензина в США, сообщает «Прайм».
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