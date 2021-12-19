МИР 24

639 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Эксперт рассказал, как не разориться на новогодних подарках

Эксперт рассказал, как не разориться на новогодних подарках

Россиянам, которые не хотят разориться на новогодних подарках, стоит заранее распланировать свой бюджет и искать выгодные предложения по кешбэку, передает РИА «Новости» со ссылкой на основателя и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед» Павла Гужикова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх