Эксперт рассказал, как не разориться на новогодних подарках

Россиянам, которые не хотят разориться на новогодних подарках, стоит заранее распланировать свой бюджет и искать выгодные предложения по кешбэку, передает РИА «Новости» со ссылкой на основателя и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед» Павла Гужикова.