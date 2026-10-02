Суд отменил регистрацию права собственности общины УПЦ МП на Покровский храм 1643 года в Старом Почаеве

Хозяйственный суд Тернопольской области удовлетворил иск Кременецкой окружной прокуратуры и постановил отменить государственную регистрацию права собственности религиозной общины Тернопольской епархии канонической Церкви Московского Патриархата в Украине (УПЦ МП) на Покровский храм 1643 года в селе Старый Почаев.
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