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Суд отменил регистрацию права собственности общины УПЦ МП на Покровский храм 1643 года в Старом Почаеве

Хозяйственный суд Тернопольской области удовлетворил иск Кременецкой окружной прокуратуры и постановил отменить государственную регистрацию права собственности религиозной общины Тернопольской епархии канонической Церкви Московского Патриархата в Украине (УПЦ МП) на Покровский храм 1643 года в селе Старый Почаев.

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