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Трудоголизм сокращает жизнь на четверть

Трудоголизм сокращает жизнь на четверть. К такому выводу пришли медики. Все дело в том, что вместе с хроническим стрессом в жизни усердного работника появляется недосып и нарушение рациона питания, что оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему.

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