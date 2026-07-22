Трудоголизм сокращает жизнь на четверть. К такому выводу пришли медики. Все дело в том, что вместе с хроническим стрессом в жизни усердного работника появляется недосып и нарушение рациона питания, что оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему.
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