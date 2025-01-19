Произошло ДТП на парковке: эксперт рассказал, что делать

Зимой автомобили на парковках нередко получают повреждения по вине коммунальщиков и водителей, пытающихся проехать в условиях ограниченной видимости, рассказал руководитель центра урегулирования розничных убытков СберСтрахования Егор Лысой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии