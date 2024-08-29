Россиян предупредили об изменении в работе дорожных камер

1 сентября 2024 года вступает в силу закон, регламентирующий места установки дорожных камер. Его смысл в том, чтобы комплексы фотовидеофиксации не устанавливали там, где в них нет необходимости, предупредил россиян в разговоре с «Лентой.
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