Пушков о конфликте Илона Маска и Трампа: ошибка предпринимателя?

Сенатор Алексей Пушков поддержал мнение Эррола Маска, отметив ошибку Илона в конфликте с Трампом. Публичная перепалка возникла из-за критики Маском законопроекта о сокращении расходов, что вызвало разочарование Трампа в предпринимателе.
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