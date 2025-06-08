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Пушков о конфликте Илона Маска и Трампа: ошибка предпринимателя?

Пушков о конфликте Илона Маска и Трампа: ошибка предпринимателя?

Сенатор Алексей Пушков поддержал мнение Эррола Маска, отметив ошибку Илона в конфликте с Трампом. Публичная перепалка возникла из-за критики Маском законопроекта о сокращении расходов, что вызвало разочарование Трампа в предпринимателе.

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