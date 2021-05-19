ХАМАС и Израиль могут прекратить перестрелки в течение 24 часов

Власти Израиля и движение ХАМАС в течение суток могут подписать соглашение о прекращении огня. Соответствующее заявление сделал исполнительный секретарь Центрального комитета движения ФАТХ Джибриль Раджуб в интервью саудовскому телеканалу Asharq.
Власти Израиля и движение ХАМАС в течение суток могут подписать соглашение о прекращении огня. Соответствующее заявление сделал исполнительный секретарь Центрального комитета движения ФАТХ Джибриль Раджуб в интервью саудовскому телеканалу Asharq.
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