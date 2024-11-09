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Богомаз: над Брянской областью сбили 15 вражеских беспилотников

Богомаз: над Брянской областью сбили 15 вражеских беспилотников

Русские военные уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области.

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