Дмитриев назвал знаковым заявление Трампа о новом лидере для Украины

Заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Украина нуждается в новом лидере, является знаковым и историческим моментом, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
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