Заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Украина нуждается в новом лидере, является знаковым и историческим моментом, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.