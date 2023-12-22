12 детских поликлиник Ивановской области перешли на технологию «Ромашка»

Новый подход к осмотрам детей до года позволяет экономить время родителей.Бережливую технологию «Ромашка» внедрили в Ивановской области шесть детских поликлиник столицы региона и медучреждения Фурманова, Тейкова, Палеха, Лежнева, Родников и Кохмы.