12 детских поликлиник Ивановской области перешли на технологию «Ромашка»

Новый подход к осмотрам детей до года позволяет экономить время родителей.Бережливую технологию «Ромашка» внедрили в Ивановской области шесть детских поликлиник столицы региона и медучреждения Фурманова, Тейкова, Палеха, Лежнева, Родников и Кохмы.
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