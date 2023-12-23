Опубликовано видео, как дроны ВС РФ конвоируют бойцов ВСУ в зоне СВО

На этом фоне польский наемник рассказал, как командиры ВСУ наживаются на погибших. В Сети появилось видео, как дроны ВС РФ конвоируют пленных бойцов ВСУ В Сети появилось видео, где представлено, как БПЛА ВС РФ ведут под конвоем пленных бойцов ВСУ.
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