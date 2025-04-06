Дети мигрантов пошли вразнос в России. Чиновникам выставили жёсткое требование: "С этим безобразием пора заканчивать"

Царьград Фото: коллаж Царьграда. После того, как глава Следкома Александр Бастрыкин озвучил пугающие цифры о росте преступности среди детей мигрантов в России, чиновники получили жёсткое требование: "С этим безобразием и очковтирательством пора заканчивать".
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