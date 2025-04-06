Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Cергей Шапорев
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Дети мигрантов пошли вразнос в России. Чиновникам выставили жёсткое требование: "С этим безобразием пора заканчивать"

Дети мигрантов пошли вразнос в России. Чиновникам выставили жёсткое требование: "С этим безобразием пора заканчивать"

Царьград Фото: коллаж Царьграда. После того, как глава Следкома Александр Бастрыкин озвучил пугающие цифры о росте преступности среди детей мигрантов в России, чиновники получили жёсткое требование: "С этим безобразием и очковтирательством пора заканчивать".

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Комментарии
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Егор П
когда их резать начнут а так, плевали они на нас.
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14 час.
САША ЛЕПАЕВ
надо что бы депутатов убивали. и чем больше тем лучше для страны и народа. трутни в стране. во что превратили страну.гнать их вместе с мигрантами.
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13 час.
147683 Сероев
Так и будет Один только п ......еж Да и предперематели пошлют..Законов как в Эмиратах или С -Аравии как не было так и нет Да и ДОГОВОР Верховный с  узкоглазыми подписал а его шестерки законы не родили Вот и диаспоры рулят как хотят у них везде взяточки Полиция Суды .............ВСЕ БЕЗНАКАЗАНО
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12 час.
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