Дети мигрантов пошли вразнос в России. Чиновникам выставили жёсткое требование: "С этим безобразием пора заканчивать"

надо что бы депутатов убивали. и чем больше тем лучше для страны и народа. трутни в стране. во что превратили страну.гнать их вместе с мигрантами.

147683 Сероев

Так и будет Один только п ......еж Да и предперематели пошлют..Законов как в Эмиратах или С -Аравии как не было так и нет Да и ДОГОВОР Верховный с узкоглазыми подписал а его шестерки законы не родили Вот и диаспоры рулят как хотят у них везде взяточки Полиция Суды .............ВСЕ БЕЗНАКАЗАНО