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Экс-кандидатку на пост главы Башкирии оштрафовали после конфликта в баре: что произошло

Экс-кандидатку на пост главы Башкирии оштрафовали после конфликта в баре: что произошло

УФА, 13 октября, ФедералПресс. Кировский районный суд Уфы оштрафовал 38-летнюю местную жительницу, которую признали виновной в неповиновении законным требованиям сотрудников Росгвардии.

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