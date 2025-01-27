🌟🕊️ Воспитанники детского садика номер 5 присоединились к Всероссийской патриотической акции "Блокадная ласточка" 🇷🇺.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🌟🕊️ Воспитанники детского садика номер 5 присоединились к Всероссийской патриотической акции "Блокадная ласточка" 🇷🇺.