Axios: Иран осуществил дополнительные атаки на США в регионе

Американские источники сообщили о напряженности между США и Ираном после атак на базы в регионе. Президент Трамп рассматривает варианты ответных действий, включая удары по энергетическим объектам Ирана и критической инфраструктуре.
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